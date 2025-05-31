«Не только думать о деньгах и товарах». О чем Лукашенко предупреждал Украину незадолго до Майдана

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Надо не забывать о человеческом, а не только думать о деньгах и товарах, сказал Президент Беларуси Александр Лукашенко премьеру Украины Николаю Азарову. Эта встреча произошла в октябре 2013 года. Киев готовился подписать соглашения с Евросоюзом об ассоциации, но через некоторое время приостановил подготовку к его подписанию. Это и послужило триггером для государственного переворота. В этом выпуске YouTube-проекта БЕЛТА «Как это было» мы вернемся в 2013 год, чтобы узнать, о чем незадолго до Майдана говорили Александр Лукашенко и Николай Азаров, какой была география международных визитов белорусского лидера, как отличился БЕЛАЗ, и многое другое.
Итак, октябрь 2013 года. Украина готовится приобщиться к «общеевропейской семье». Текст соглашения об ассоциации готов — нужно только поставить подписи. На фоне этих процессов премьер-министр Украины прилетает в Минск. Сотрудничество Украины с Евросоюзом стало одной из ключевых тем разговора Александра Лукашенко и Николая Азарова. Наш Президент сразу дал понять: никаких проблем в этом шаге нет, главное, чтобы Украина не закрывалась от Единого экономического пространства и Таможенного союза.
Александр Лукашенко во время встречи с Николаем Азаровым, октябрь 2013 года.
«Мы представители двух славянских братских народов, нас связывает многовековая дружба. Соседей не выбирают, и наша задача — научиться жить по-соседски и вместе. Мне кажется, это основа нашего сотрудничества, — сказал Александр Лукашенко. — Некоторые говорят, что это больше эмоциональность, чем прагматизм. Но слишком уж зашли в прагматизм в последнее время во всем мире, что то там, то здесь вспыхивают какие-то войны, конфликты. Надо не забывать о человеческом, а не только думать о деньгах и товарах».
Теперь, спустя почти 12 лет, очень хорошо видно, куда может привести чистый прагматизм. В результате конфликт вспыхнул прямо у нас под боком, а братский славянский народ Украины настроили против русских и белорусов.
Переговоры с Николаем Азаровым были далеко не единственными в международном графике Александра Лукашенко. В 2013-м белорусский лидер отправился в турне по Юго-Восточной Азии. Точки маршрута — Индонезия и Сингапур. Курса на сотрудничество с этим регионом Президент придерживается и сегодня. Недавние встречи с лидерами Вьетнама и Мьянмы это только подтверждают.
Александр Лукашенко во время встречи в узком составе с Сусило Бамбангом Юдойоно в Джакарте, март 2013 года Александр Лукашенко во время встречи с Тони Тан Кенг Ямом в Сингапуре, март 2013 года.
На весь мир прозвучало название нашего промышленного гиганта. В 2013 году БЕЛАЗ выпустил самый большой самосвал в мире. Заявленная грузоподъемность — 450 тонн, но год спустя БЕЛАЗ провез по испытательному полигону груз весом 503,5 тонны. Александра Лукашенко лично протестировал уникальный грузовик.
Самосвал грузоподъемностью 450 тонн, сентябрь 2013 года.
Это далеко не все события, которыми запомнился 2013 год. Чтобы узнать больше, смотрите новый выпуск проекта «Как это было» на нашем YouTube-канале. -0-