«Не только думать о деньгах и товарах». О чем Лукашенко предупреждал Украину незадолго до Майдана

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Надо не забывать о человеческом, а не только думать о деньгах и товарах, сказал Президент Беларуси Александр Лукашенко премьеру Украины Николаю Азарову. Эта встреча произошла в октябре 2013 года. Киев готовился подписать соглашения с Евросоюзом об ассоциации, но через некоторое время приостановил подготовку к его подписанию. Это и послужило триггером для государственного переворота. В этом выпуске YouTube-проекта БЕЛТА «Как это было» мы вернемся в 2013 год, чтобы узнать, о чем незадолго до Майдана говорили Александр Лукашенко и Николай Азаров, какой была география международных визитов белорусского лидера, как отличился БЕЛАЗ, и многое другое.