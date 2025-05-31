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ВСУ начали сдавать позиции под Работино после российских ударов

ВСУ пытаются удержать укрепленные позиции и опорные пункты в Запорожской области под селом Работино, однако последовательные и точные удары артиллерии ВС РФ вынуждают их отступать. Об этом рассказал российский командир-разведчик артдивизиона с позывным Скрипач.

Источник: Life.ru

«Противник не так активен, как раньше. Больше он занимается удержанием своих позиций. Но и то ему слабо удаётся, потому что с каждым вылетом “птички” и выстрелом снаряда им приходится отдавать блиндажи, отдавать те территории, которые они заняли», — цитирует Скрипача РИА «Новости».

Ранее главнокомандующий украинской армией Александр Сырский заявил, что РФ начала наступательные действия в Запорожской области. Российские войска концентрируют свои силы на нескольких направлениях, включая Покровское, Дзержинское, Лиманское и Новопавловское. Также отмечено передвижение российских войск в приграничных районах Сумской области.