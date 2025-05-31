ВСУ начали сдавать позиции под Работино после российских ударов

«Противник не так активен, как раньше. Больше он занимается удержанием своих позиций. Но и то ему слабо удаётся, потому что с каждым вылетом “птички” и выстрелом снаряда им приходится отдавать блиндажи, отдавать те территории, которые они заняли», — цитирует Скрипача РИА «Новости».