Эрдоган: Турция работает над организацией встречи России и Украины в Стамбуле

«Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Болгарии Руменом Радевым. Наш президент заявил, что усилия по прекращению войны между Украиной и Россией продолжаются, что деликатная политика Болгарии по этому вопросу внимательно отслеживается и что Турция работает над тем, чтобы свести стороны в Стамбуле для обеспечения мира в регионе», — говорится в заявлении администрации Эрдогана по итогам разговора.