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Эрдоган: Турция работает над организацией встречи России и Украины в Стамбуле

АНКАРА, 31 мая. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна прилагает усилия к тому, чтобы в Стамбуле состоялись переговоры России и Украины. Об этом он сказал в разговоре с президентом Болгарии Руменом Радевым.

Источник: Reuters

«Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Болгарии Руменом Радевым. Наш президент заявил, что усилия по прекращению войны между Украиной и Россией продолжаются, что деликатная политика Болгарии по этому вопросу внимательно отслеживается и что Турция работает над тем, чтобы свести стороны в Стамбуле для обеспечения мира в регионе», — говорится в заявлении администрации Эрдогана по итогам разговора.

Также президенты обсудили «двусторонние отношения между Турцией и Болгарией, региональные и глобальные вопросы». «Эрдоган заявил, что отношения между Турцией и Болгарией развиваются, продолжаются усилия по развитию сотрудничества в оборонной промышленности и энергетике», — отмечается в заявлении.