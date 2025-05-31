Bild: счетная палата Германии раскритиковала Минобороны за нерациональную трату средств

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федеральная счетная палата Германии раскритиковала Министерство обороны страны за то, что оно часто впустую тратит выделяемые на Бундесвер (Вооруженные силы) средства, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Bild.
В докладе надзорного ведомства указываются случаи, когда Минобороны под руководством Бориса Писториуса тратит миллионы евро на проекты без четкого понимания их необходимости и реалистичности. В частности, крупные суммы выделяются на лицензии на программное обеспечение. «Опубликованные примеры простираются от неудачных проектов в области закупок и цифровизации до ошибок в управлении и значительных расходов в миллионном размере на неиспользованные лицензии на ПО», — говорится в докладе.
Также в нем упоминается, что средства иногда расходуются на закупку вооружения, при этом нет уверенности, что оно вообще будет поставлено. Эксперты счетной палаты подчеркивают, что Бундесверу необходимо более ответственно обращаться с выделяемыми ему средствами налогоплательщиков.
Критике подверглась и кадровая политика оборонного ведомства. Говорится о слишком большом числе «военных за письменным столом» и звучит призыв реформировать Бундесвер таким образом, чтобы он мог выполнять свою задачу по обороне страны и НАТО. -0-