Bild: счетная палата Германии раскритиковала Минобороны за нерациональную трату средств

В докладе надзорного ведомства указываются случаи, когда Минобороны под руководством Бориса Писториуса тратит миллионы евро на проекты без четкого понимания их необходимости и реалистичности. В частности, крупные суммы выделяются на лицензии на программное обеспечение. «Опубликованные примеры простираются от неудачных проектов в области закупок и цифровизации до ошибок в управлении и значительных расходов в миллионном размере на неиспользованные лицензии на ПО», — говорится в докладе.