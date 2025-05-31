Назван главный способ для России решить проблему Одессы и Харькова

Военный эксперт Василий Дандыкин рассказал, каким способом Россия может решить проблему Одессы и Харькова. Об этом пишет NEWS.ru.
По мнению эксперта, решение вопроса будет военным. Он отметил, что по-другому быть не может.
Аналитик считает, что лишить Украину Одессы и Харькова Россия может, прорвавшись к ним с боями.
Собеседник издания также добавил, что многое покажет понедельник, что будут говорить на переговорах в Стамбуле. Однако украинцы могут и не приехать, заявил Дандыкин.
Ранее депутат Госдумы Андрей Картаполов заявил, что при отказе от мирного урегулирования конфликта Украина останется без Одессы, Харькова, Сум, и ряда других территорий.
Также ранее депутат Верховной рады Роман Костенко заявил, что Украина готова воевать до тех пор, пока не потеряет юг страны. Нардеп считает, что у Киева есть шансы вернуть все территории, пока есть Одесса, Николаев, Херсон и выход к морю.