Назван главный способ для России решить проблему Одессы и Харькова

Также ранее депутат Верховной рады Роман Костенко заявил, что Украина готова воевать до тех пор, пока не потеряет юг страны. Нардеп считает, что у Киева есть шансы вернуть все территории, пока есть Одесса, Николаев, Херсон и выход к морю.