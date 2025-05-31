Политолог высказался о причинах «потребительского исхода» эстонцев в Россию

Эстонские граждане активно пересекают границу с Россией в поисках доступных товаров и услуг. Научный сотрудник Руслан Панкратов объясняет, что цены в РФ минимум вдвое ниже, чем в Эстонии. Причина — высокие издержки в Прибалтике: астрономические тарифы на энергию, аренда, налоги, а также уникальная система «дани» для торговых сетей. Об этом сообщает «Царьград».