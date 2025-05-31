Дополнительно, Эстония в значительной степени зависит от импорта продуктов из Западной Европы, часто с химическими добавками для продления срока годности. В то же время Россия, обладая развитым сельским хозяйством и промышленностью, предлагает натуральные товары по более демократичным ценам.
Этот потребительский «исход» может вскоре охватить и Латвию, несмотря на запугивания властей. Эксперт указывает на жесткое пограничное отношение, сравнивая его с «концлагерем», где конфискуются даже скрытые покупки.
По его мнению, происходящее — это крах пропагандистской конструкции. Когда граждане, которым внушают о «свободной демократии» и «отсталой России», лично убеждаются в доступности российских товаров, медицины и коммунальных услуг, это неизбежно порождает неудобные вопросы к собственным властям.
Напомним, ранее сообщалось, что эстонцы массово едут в Россию, чтобы закупиться вещами и техникой. Отмечалось, что в последние месяцы на границе между эстонской Нарвой и российским Ивангородом образуются огромные очереди.