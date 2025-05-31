Армия Израиля подтвердила ликвидацию в Газе главы военного крыла ХАМАС

По данным израильской стороны, точечный авиаудар был нанесён по территории Европейской больницы, расположенной в районе города Хан-Юнис на юге анклава. По информации военных, под зданием медицинского учреждения находился подземный боевой штаб ХАМАС. В момент удара там, как утверждается, находился сам Синвар.
Напомним, Мухаммед Синвар на этом посту был преемником своего брата Яхьи Синвара, которого Израиль ликвидировал в октябре 2024 года. Были обнародованы видеозаписи, запечатлевшие последние минуты его жизни. А о смерти Мохаммеда Синвара стало известно в середине мая. Тогда СМИ сообщили, что в одном из подземных туннелей на юге сектора Газа обнаружено тело одного из лидеров ХАМАС.