Армия Израиля подтвердила ликвидацию в Газе главы военного крыла ХАМАС

Напомним, Мухаммед Синвар на этом посту был преемником своего брата Яхьи Синвара, которого Израиль ликвидировал в октябре 2024 года. Были обнародованы видеозаписи, запечатлевшие последние минуты его жизни. А о смерти Мохаммеда Синвара стало известно в середине мая. Тогда СМИ сообщили, что в одном из подземных туннелей на юге сектора Газа обнаружено тело одного из лидеров ХАМАС.