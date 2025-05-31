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«Общественный дипломат»: Политолог рассказал, зачем вдова Синдзо Абэ ездила к Путину

Акиэ Абэ, вдова бывшего японского премьера Синдзо Абэ, провела встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве, пренебрегая рекомендациями МИД своей страны. Сама она объяснила визит «глубокой благодарностью» за диалог российского лидера с её покойным супругом и стремлением к развитию двусторонних связей. Однако секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси подтвердил, что поездка состоялась вопреки официальным предостережениям. Об этом сообщает «Царьград» со ссылкой на политолога Ивана Мезюхо.

Источник: Life.ru

Эксперт предполагает, что встреча вышла за рамки личного жеста. Он допускает, что Акиэ Абэ могла выступить «общественным дипломатом», пытаясь навести мосты в условиях заморозки официальных отношений между странами.

Мезюхо не исключает, что за закрытыми дверями были переданы «политические послания» от правящих кругов Японии. Это подчёркивает возрастающую роль неофициальной дипломатии в период напряжённости, когда государственные контакты сведены к минимуму.

«И я думаю, что в принципе сегодня можно с осторожным оптимизмом говорить о том, что в Японии есть здравые политические силы, которые хотели бы несколько улучшить отношения с Россией», — полагает политолог.

Ранее Life.ru рассказывал, что Владимир Путин встретился в Кремле с вдовой экс-премьера Японии Синдзо Абэ. Хотя об этом раструбили японские газеты, правительство Японии от комментариев решило воздержаться. В Кремле после встречи вспомнили, что во времена Абэ отношения Токио и Москвы были замечательными в сравнении с тем, что есть сейчас.