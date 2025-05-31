«Общественный дипломат»: Политолог рассказал, зачем вдова Синдзо Абэ ездила к Путину

Ранее Life.ru рассказывал, что Владимир Путин встретился в Кремле с вдовой экс-премьера Японии Синдзо Абэ. Хотя об этом раструбили японские газеты, правительство Японии от комментариев решило воздержаться. В Кремле после встречи вспомнили, что во времена Абэ отношения Токио и Москвы были замечательными в сравнении с тем, что есть сейчас.