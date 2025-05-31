«Общественный дипломат»: Политолог рассказал, зачем вдова Синдзо Абэ ездила к Путину

Эксперт предполагает, что встреча вышла за рамки личного жеста. Он допускает, что Акиэ Абэ могла выступить «общественным дипломатом», пытаясь навести мосты в условиях заморозки официальных отношений между странами.
Мезюхо не исключает, что за закрытыми дверями были переданы «политические послания» от правящих кругов Японии. Это подчёркивает возрастающую роль неофициальной дипломатии в период напряжённости, когда государственные контакты сведены к минимуму.
«И я думаю, что в принципе сегодня можно с осторожным оптимизмом говорить о том, что в Японии есть здравые политические силы, которые хотели бы несколько улучшить отношения с Россией», — полагает политолог.
Ранее Life.ru рассказывал, что Владимир Путин встретился в Кремле с вдовой экс-премьера Японии Синдзо Абэ. Хотя об этом раструбили японские газеты, правительство Японии от комментариев решило воздержаться. В Кремле после встречи вспомнили, что во времена Абэ отношения Токио и Москвы были замечательными в сравнении с тем, что есть сейчас.