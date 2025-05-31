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Эрдоган пообещал обеспечить встречу делегаций РФ и Украины в Стамбуле

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с болгарским лидером Руменом Радевым заявил, что Анкара продолжает усилия по организации встречи России и Украины ради прекращения конфликта. Об этом сообщили в канцелярии турецкого лидера.

Источник: Life.ru

«Турция работает над тем, чтобы собрать стороны вместе в Стамбуле для обеспечения мира в регионе», — говорится в сообщении.

По словам Эрдогана, Анкара предпринимает шаги, чтобы организовать прямую встречу между российской и украинской сторонами на своей территории. Турция уже не впервые предлагает Стамбул как нейтральную площадку для переговоров, призывая к мирному урегулированию конфликта.

Ранее стало известно, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подтвердил намерение российской стороны представить украинской делегации меморандум, касающийся урегулирования кризиса. Кремль проинформировал, что российская делегация отправилась в Стамбул для проведения очередного раунда переговоров с украинской стороной, который намечен на 2 июня.