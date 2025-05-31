Эрдоган пообещал обеспечить встречу делегаций РФ и Украины в Стамбуле

По словам Эрдогана, Анкара предпринимает шаги, чтобы организовать прямую встречу между российской и украинской сторонами на своей территории. Турция уже не впервые предлагает Стамбул как нейтральную площадку для переговоров, призывая к мирному урегулированию конфликта.