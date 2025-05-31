Эрдоган пообещал обеспечить встречу делегаций РФ и Украины в Стамбуле

«Турция работает над тем, чтобы собрать стороны вместе в Стамбуле для обеспечения мира в регионе», — говорится в сообщении.
По словам Эрдогана, Анкара предпринимает шаги, чтобы организовать прямую встречу между российской и украинской сторонами на своей территории. Турция уже не впервые предлагает Стамбул как нейтральную площадку для переговоров, призывая к мирному урегулированию конфликта.
Ранее стало известно, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подтвердил намерение российской стороны представить украинской делегации меморандум, касающийся урегулирования кризиса. Кремль проинформировал, что российская делегация отправилась в Стамбул для проведения очередного раунда переговоров с украинской стороной, который намечен на 2 июня.