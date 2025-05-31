В США сделали новое заявление о переговорах России и Украины

Официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс заявила, что Белой дом считает важным каждый день на переговорах России и Украины. Об этом она высказалась в эфире Fox News.
Добиться каких-то целей, по мнению Брюс, можно только с таким подходом.
Также пресс-секретарь Госдепа заявила, что у США есть свои требования по конфликту на Украине, но окончательные решения должны принимать Москва и Киев.
Президент США Дональд Трамп остается оптимистом насчет перспектив завершения конфликта, добавила Брюс.
По ее словам, затягивания конфликта на месяцы и года США не хотят.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что по-прежнему не знает повестки переговоров в Стамбуле в понедельник, 2 июня.