Зеленский рассказал, к чему готовится перед переговорами с Россией

Владимир Зеленский заявил, что на Украине полным ходом идет подготовка к новым дипломатическим шагам перед вторым этапом переговоров с Россией, который должен пройти в Стамбуле 2 июня. Об этом украинский лидер сообщил в своем Telegram-канале.
Киев, по словам Зеленского, активно координирует действия с европейскими и американскими партнерами.
Он также уточнил, что фактически каждый день находится на связи со всеми, кто «может сделать дипломатию непустой».
Зеленский отметил стремление Киева к реальному прекращению огня и подчеркнул важность взаимодействия с международными союзниками, чтобы дипломатические усилия дали результат.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что по-прежнему не знает повестки переговоров в Стамбуле в понедельник, 2 июня.
При этом в Госдепе США заявили, что на переговорах России и Украины важен каждый день.