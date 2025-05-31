Зеленский рассказал, к чему готовится перед переговорами с Россией

Владимир Зеленский заявил, что на Украине полным ходом идет подготовка к новым дипломатическим шагам перед вторым этапом переговоров с Россией, который должен пройти в Стамбуле 2 июня. Об этом украинский лидер сообщил в своем Telegram-канале.