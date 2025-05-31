Эрдоган заявил, что Турция работает над обеспечением встречи РФ и Украины

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что состав делегации РФ на переговорах по Украине, которые должны пройти 2 июня, не изменится. Российская сторона на переговорном процессе 16 мая была представлена помощником президента Владимиром Мединским, замглавы МИД Михаилом Галузиным, начальником Главного управления Генштаба Игорем Костюковым и замглавы Минобороны Александром Фоминым.