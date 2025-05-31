Эрдоган заявил, что Турция работает над обеспечением встречи РФ и Украины

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора с президентом Болгарии Руменом Радевым заявил, что Турция работает над обеспечением встречи представителей России и Украины в Стамбуле, пишет РИА Новости.
«Турция работает над тем, чтобы собрать стороны вместе в Стамбуле для обеспечения мира в регионе», — сообщил Реджеп Эрдоган.
Он также подчеркнул, что усилия по прекращению украинского конфликта продолжаются.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что состав делегации РФ на переговорах по Украине, которые должны пройти 2 июня, не изменится. Российская сторона на переговорном процессе 16 мая была представлена помощником президента Владимиром Мединским, замглавы МИД Михаилом Галузиным, начальником Главного управления Генштаба Игорем Костюковым и замглавы Минобороны Александром Фоминым.