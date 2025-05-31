Апти Алаудинов: НАТО более полугода готовило операцию ВСУ в Курской области

Алаудинов добавил, что целью украинской стороны был захват курского приграничья, чтобы после использовать это как аргумент в будущих переговорах. Однако планы ВСУ провалились: продвижение противника было остановлено Армией России. По его словам, потери ВСУ и западных инструкторов были настолько серьёзными, что они вряд ли смогут восстановиться в ближайшее время.