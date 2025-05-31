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Апти Алаудинов: НАТО более полугода готовило операцию ВСУ в Курской области

Комитет штабов НАТО более полугода разрабатывал масштабную операцию Вооружённых сил Украины по вторжению на территорию Курской области. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ, генерал-лейтенант Апти Алаудинов в интервью РИА «Новости». По его словам, западные кураторы готовили атаку, рассчитывая на максимальный успех.

Источник: Life.ru

«Собрали все ресурсы, которые только у них есть, все виды иностранной техники, подготовили бойцов. На протяжении более полугода эта операция готовилась ими, эти бойцы готовились в Англии и в других странах НАТО», — отметил он.

Алаудинов добавил, что целью украинской стороны был захват курского приграничья, чтобы после использовать это как аргумент в будущих переговорах. Однако планы ВСУ провалились: продвижение противника было остановлено Армией России. По его словам, потери ВСУ и западных инструкторов были настолько серьёзными, что они вряд ли смогут восстановиться в ближайшее время.

«Итог: получается, что Россия, как всегда, победила. Решающее поражение войскам НАТО нанесено опять же на нашей священной земле», — подчеркнул генерал-лейтенант.

Ранее сообщалось, что бойцы подразделения «Ахмат» придерживаются жёсткой позиции в отношении иностранных наёмников, сражающихся на стороне ВСУ. Захват таких боевиков в плен изначально не рассматривался как возможный сценарий. Российские военнослужащие не считают их союзниками или «братьями» и относятся к ним как к враждебным элементам, добровольно пришедшим воевать против России.