ЦАХАЛ подтвердила ликвидацию главы военного крыла ХАМАС Синвара

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 31 мая официально подтвердила, что глава военного крыла ХАМАС в секторе Газа Мухаммед Синвар был ликвидирован вместе с несколькими высокопоставленными членами движения в ходе авиаудара по району Хан-Юниса. Об этом сообщает РИА Новости.