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ЦАХАЛ подтвердила ликвидацию главы военного крыла ХАМАС Синвара

В ходе авиаудара также были уничтожены командир бригады «Рафах» Мухаммед Сабане и командир батальона «Южный Хан-Юнис» Махди Куара.

Источник: Аргументы и факты

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 31 мая официально подтвердила, что глава военного крыла ХАМАС в секторе Газа Мухаммед Синвар был ликвидирован вместе с несколькими высокопоставленными членами движения в ходе авиаудара по району Хан-Юниса. Об этом сообщает РИА Новости.

«В ходе совместной операции ЦАХАЛ и Службы общей безопасности (ШАБАК) 13 мая в районе Хан-Юниса израильские ВВС нанесли удар и ликвидировали террориста Мухаммеда Синвара», — говорится в сообщении.

Военные также добавили, что в ходе того же авиаудара были уничтожены командир бригады «Рафах» Мухаммед Сабане и командир батальона «Южный Хан-Юнис» Махди Куара.

Ранее Биньямин Нетаньяху объявил, что в секторе Газа израильским войска удалось ликвидировать лидера палестинского движения ХАМАС Мухаммеда Синвара. Об этом он заявил во время выступления в израильском парламенте.