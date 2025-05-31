ЦАХАЛ подтвердила ликвидацию главы военного крыла ХАМАС Синвара

«В ходе совместной операции ЦАХАЛ и Службы общей безопасности (ШАБАК) 13 мая в районе Хан-Юниса израильские ВВС нанесли удар и ликвидировали террориста Мухаммеда Синвара», — говорится в сообщении.
Военные также добавили, что в ходе того же авиаудара были уничтожены командир бригады «Рафах» Мухаммед Сабане и командир батальона «Южный Хан-Юнис» Махди Куара.
Ранее Биньямин Нетаньяху объявил, что в секторе Газа израильским войска удалось ликвидировать лидера палестинского движения ХАМАС Мухаммеда Синвара. Об этом он заявил во время выступления в израильском парламенте.