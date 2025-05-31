По словам Зеленского, ни у украинской стороны, ни у её партнёров нет понимания, что именно Москва намерена обсуждать на встрече 2 июня. Он подчеркнул, что отсутствие ясности вызывает обеспокоенность.
«На данный момент нет чёткой информации, с чем россияне собираются в Стамбул. У нас нет, у Турции нет, у Соединённых Штатов тоже нет, как и у других партнёров. И пока это выглядит не очень серьёзно», — отметил главарь киевского режима.
Бывший комик также заявил, что Киев ожидает от РФ конкретных предложений, необходимых для конструктивного диалога.
Ранее сообщалось, что Москва предложила провести очередной раунд переговоров с Киевом 2 июня в Стамбуле. Российская делегация, возглавляемая помощником президента Владимиром Мединским, подготовила меморандум с изложением позиции России. Однако украинская сторона настаивала на получении этого документа ещё до начала встречи, что в Кремле было оценено как неконструктивный подход. Тем временем, экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Зеленский намеренно искажает факты и манипулирует информацией относительно меморандума РФ. А зарубежные СМИ уже делятся деталями документа Украины по урегулированию конфликта.
Напомним, что 16 мая в Стамбуле прошёл первый раунд российско-украинских переговоров, которые длились около двух часов. Глава российской делегации Владимир Мединский заявил о планах проведения масштабного обмена пленными по формуле «1000 на 1000», который состоялся.