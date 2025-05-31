Президент Российского книжного союза Сергей Степашин сделал прогноз о будущем Украины. Своим видением будущего бывшей союзной республики он поделился в беседе с РИА Новости.
По словам Степашина, в будущем он видит Украину такой мирной, с великолепным футболом и замечательными людьми, такой же, какой она была во времена СССР.
Собеседник издания назвал то, что творится с Украиной после распада Советского Союза «катастрофой» и «бедой».
При этом Степашин не исключил, что Украина сохранит свой суверенитет. Он отметил, что Россия не собирается завоевать всю Украину, и такой задачи не стояло.
Ранее военный эксперт Василий Дандыкин рассказал, каким способом Россия может решить проблему Одессы и Харькова. По мнению аналитика, решение вопроса будет военным, и по-другому быть не может.