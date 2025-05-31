Bild: одновременные учения РФ и НАТО на Балтике повышают риск эскалации

На будущей неделе учения России и НАТО в Балтийском море пройдут одновременно, что может привести к эскалации. Об этом пишет издание Bild.
«Происходящее в Балтийском море таит в себе угрозу перерасти в более серьезную эскалацию», — отмечается в публикации.
Напомним, российские корабли при поддержке авиации начали учения в Балтийском море 27 мая. В маневрах принимают участие свыше 20 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения, а также около 3-х тыс. военных, примерно 25 самолетов и вертолетов, около 70 единиц военной и спецтехники.
Ранее Николай Патрушев заявил, что Балтийский флот РФ пресекает провокации ВМС недружественных стран. Глава Морской коллегии России отметил, что БФ РФ укрепляет свои позиции в сложной военно-политической обстановке.