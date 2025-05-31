Bild: одновременные учения РФ и НАТО на Балтике повышают риск эскалации

Напомним, российские корабли при поддержке авиации начали учения в Балтийском море 27 мая. В маневрах принимают участие свыше 20 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения, а также около 3-х тыс. военных, примерно 25 самолетов и вертолетов, около 70 единиц военной и спецтехники.