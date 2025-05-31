Фицо сделал предложение Чехии по Украине

Словакия готова возобновить конструктивный диалог с правительством Чехии по украинскому вопросу. Об этом заявил премьер-министр страны Роберт Фицо, передает издание Echo24.
«Правительство Словакии готово возобновить сотрудничество с чешским кабинетом министров, обе страны готовы сосредоточиться на дискуссии о мирном решении войны на Украине, обновлении взаимодействия в рамках Вышеградской группы или отклонении возможного предложения об отмене единогласия государств-членов ЕС по некоторым вопросам», — отметил он.
В Вышеградскую четверку помимо Словакии и Чехии входят Венгрия и Польша. Год назад глава чешского правительства Петр Фиала заявлял о прекращении диалога с Братиславой из-за противоречий по Украине.
Фицо также подчеркнул, что словацкая сторона готова к переговорам в любое время. И добавил, что между странами есть множество тем, которые требуют обсуждения. В свою очередь, чешская оппозиция в лице движения ANO («Акция недовольных граждан») сообщила, что в случае победы на октябрьских выборах, а опросы говорят именно в их пользу, то они намерены возобновить сотрудничество со Словакией.
Ранее «МК» писал, что премьер-министр Словацкой Республики Роберт Фицо допустил возможность достижения компромисса с еврокомиссарами относительно санкционных ограничений на импорт российских энергоносителей.