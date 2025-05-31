Фицо сделал предложение Чехии по Украине

Фицо также подчеркнул, что словацкая сторона готова к переговорам в любое время. И добавил, что между странами есть множество тем, которые требуют обсуждения. В свою очередь, чешская оппозиция в лице движения ANO («Акция недовольных граждан») сообщила, что в случае победы на октябрьских выборах, а опросы говорят именно в их пользу, то они намерены возобновить сотрудничество со Словакией.