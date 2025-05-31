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Фицо заявил о готовности к сотрудничеству с Чехией по Украине

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о готовности правительства к возобновлению сотрудничества с кабинетом министров Чехии. Главными темами для обсуждения должны стать урегулирование конфликта на Украине и взаимодействие в рамках Вышеградской четвёрки, в которую входят Чехия, Словакия, Польша и Венгрия. Его слова приводит издание Echo24.

Источник: Life.ru

Фицо подчеркнул необходимость сосредоточиться на дискуссии о мирном решении украинского кризиса, а также выразил несогласие с возможной отменой единогласия государств-членов ЕС по ряду вопросов.

«Правительство Словакии готово возобновить сотрудничество с чешским кабинетом министров», — заявил премьер на конференции в Братиславе.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил готовность поддержать проведение референдума об отмене антироссийских санкций, если таковой будет объявлен. Словацкий премьер подчеркнул, что выступает от своего имени, выражая личную позицию. Он также добавил, что отвергает политику санкций и сравнил рестрикции с чумой.