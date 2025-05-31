Ранее сообщалось, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил готовность поддержать проведение референдума об отмене антироссийских санкций, если таковой будет объявлен. Словацкий премьер подчеркнул, что выступает от своего имени, выражая личную позицию. Он также добавил, что отвергает политику санкций и сравнил рестрикции с чумой.