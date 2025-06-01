Уиткофф назвал неприемлемым ответ «Хамаса» на предложение США

Как добавил спецпосланник, в качестве основы для непрямых переговоров «Хамас» должен принять рамочное предложение Вашингтона. Оно включает в себя прекращение боев в анклаве на 60 дней, освобождение десяти пленных и возвращение тел 18 погибших заложников.