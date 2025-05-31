В Германии призвали пересмотреть возможность конфискации российских активов

Глава ведомства федерального канцлера Германии Торстен Фрай заявил о необходимости тщательного анализа вопроса замороженных российских активов в ЕС.
В интервью FAZ политик отметил, что, с одной стороны, «чувство справедливости» поддерживает идею их конфискации, но с другой — это может подорвать доверие к европейским финансовым институтам.
«Мы находимся в ситуации, когда я говорю: мы должны еще более внимательно, чем раньше, рассмотреть вопрос российских государственных активов», — заявил Фрай.
После начала СВО в Европе были заморожены российские активы на сумму около 300 млрд евро, большая часть которых хранится в бельгийской Euroclear. Фрай подчеркнул, что решение должно учитывать как моральные аспекты, так и возможные риски для финансовой стабильности.
Ранее сообщалось, что Великобритания намерена объявить Россию угрозой для себя.