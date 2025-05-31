Уиткофф заявил о неприемлемости позиции ХАМАС по прекращению огня в Газе

А ранее израильские военные подтвердили ликвидацию одного из высокопоставленных командиров ХАМАС — Мухаммеда Синвара, возглавлявшего военное крыло организации. Точечный авиаудар был нанесён по территории Европейской больницы, расположенной в районе города Хан-Юнис на юге анклава. Под зданием медицинского учреждения находился подземный боевой штаб ХАМАС. В момент удара там, как утверждается, находился сам Синвар. Его ликвидацию подтвердил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.