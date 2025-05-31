Опасное сближение: РФ и НАТО столкнутся 3 июня в Балтийском море

В предстоящий вторник, 3 июня начнутся натовские Baltops-2025. Это традиционные учения, которые проводятся в этом регионе уже более полувека. Издание отмечает, что РФ также начнет свои маневры в тот же день, хотя, по его данным, они должны были состояться на месяц позже.