Военно-морские учения России пройдут в Балтийском море одновременно с войсками стран НАТО, что может привести к провокациям. Такое мнение опубликовала газета Bild.
В предстоящий вторник, 3 июня начнутся натовские Baltops-2025. Это традиционные учения, которые проводятся в этом регионе уже более полувека. Издание отмечает, что РФ также начнет свои маневры в тот же день, хотя, по его данным, они должны были состояться на месяц позже.
Автор публикации признает, что стороны могут «опасно сблизиться», что сулит высокими рисками эскалации. Не исключаются и провокации. По мнению привлеченного эксперта Йоханнеса Петерса, Россия намеренно перенесла сроки учений, чтобы провести разведку и продемонстрировать свою решительность и готовность к действиям.
Представители Балтийского флота, анонсируя учения несколько дней назад, отмечали, что во время маневров будет разыгран сценарий защиты пунктов базирования. Также ожидается привлечение сил Северного флота, ВКС, подразделений двух новых военных округов — Московского и Ленинградского.
Ранее «МК» писал, что введение Данией дискриминационных ограничений в отношении судоходства на Балтике вразрез с международным правом, как отметил посол РФ в Дании Владимир Барбин, подтолкнет к неконтролируемому развитию событий.