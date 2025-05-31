Житель Суджи рассказал о пережитой оккупации ВСУ: спасался вареньем из погреба

Житель Суджанского района Курской области Владимир Зорин в интервью телеканалу «Россия 24» рассказал, что во время оккупации ВСУ ему пришлось питаться сырыми крупами и мукой, а единственным источником жидкости было варенье.
«Я находил в погребе варенье, знаете, где пожиже, где больше жидкости было… Я это варенье доставал и вот в банке, где там было что пить, я выпивал из баночки…» — рассказал Зорин.
Он вспомнил, что водоснабжение в доме отсутствовало, а имевшиеся запасы жидкостей быстро иссякли. Первое время он употреблял компоты и томатный сок, но впоследствии единственным доступным напитком осталось найденное в погребе варенье. Из-за невозможности приготовить пищу мужчина был вынужден употреблять в пищу сырые крупы и муку.
Ранее KP.RU писал, что беспилотники ВСУ атаковали Рыльский и Льговский районы Курской области. В общей сложности были ранены 14 человек.