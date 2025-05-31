Повреждение синагог и мемориала Холокоста в Париже вызвало возмущение Израиля

Президент Израиля Ицхак Герцог выразил возмущение в связи с серией антисемитских актов вандализма в Париже, где неизвестные повредили несколько еврейских объектов, включая синагоги и мемориал жертвам Холокоста. В своем обращении в соцсети X израильский лидер призвал французские власти незамедлительно принять меры для защиты еврейской общины и привлечения виновных к ответственности.
Инциденты произошли в ночь на субботу в историческом квартале Маре, где злоумышленники облили зеленой краской пять еврейских учреждений. Герцог особо отметил, что одна из поврежденных синагог была построена его прадедом. Президент Израиля также провел беседы с представителями французской еврейской общины, выразив им поддержку.
«Я был потрясен атакой на еврейские учреждения в Париже в Шаббат, включая синагогу в Маре, которую построил мой прадед раввин Джоэл Херцог. … Я призываю французские власти действовать быстро и решительно, чтобы привлечь виновных к ответственности и защитить еврейскую общину от ненависти и нападений любого рода», — написал Герцог.
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