Повреждение синагог и мемориала Холокоста в Париже вызвало возмущение Израиля

«Я был потрясен атакой на еврейские учреждения в Париже в Шаббат, включая синагогу в Маре, которую построил мой прадед раввин Джоэл Херцог. … Я призываю французские власти действовать быстро и решительно, чтобы привлечь виновных к ответственности и защитить еврейскую общину от ненависти и нападений любого рода», — написал Герцог.