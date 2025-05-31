США озвучили свои требования по миру на Украине

Урегулирование украинского конфликта находится исключительно в руках Москвы и Киева, именно переговоры между этими сторонами способны привести к миру. Об этом заявила официальный представитель Госдепа США Тэмми Брюс, передает телеканал Fox News.
При этом она сделала очень важное дополнение. Несмотря на признание о двусторонних переговорах, США имеют свои требования по завершению украинского кризиса.
«Сейчас, очевидно, в рамках переговоров, которые я не могу комментировать, или в любых дипломатических подходах, президент очень публично заявляет, что он чувствует… Но это уже должно быть между сторонами — между Украиной и Россией. Мы посадили людей за стол переговоров. Они знают, какие наши требования, но это действительно будет зависеть от них», — прокомментировала Брюс.
Второй раунд российско-украинских переговоров может пройти уже в понедельник, 2 июня, в Стамбуле. Глава киевского режима Владимир Зеленский уже отметился заявлением на этот счет. Он сообщил, что Украина активно готовится ко встрече. При этом Киев активно координирует действия с европейскими и американскими партнерами.