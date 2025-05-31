США озвучили свои требования по миру на Украине

«Сейчас, очевидно, в рамках переговоров, которые я не могу комментировать, или в любых дипломатических подходах, президент очень публично заявляет, что он чувствует… Но это уже должно быть между сторонами — между Украиной и Россией. Мы посадили людей за стол переговоров. Они знают, какие наши требования, но это действительно будет зависеть от них», — прокомментировала Брюс.