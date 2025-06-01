Найдены больше тысячи пропавших после вторжения ВСУ жителей Курской области

Напомним, что в результате обмена по схеме «1000 на 1000» между Россией и Украиной, в числе возвращенных лиц оказались и жители Курской области. Согласно заявлению Хинштейна, в первый день обмена на родину вернулись 20 человек, а 28 мая, в заключительный день — еще шестеро. Как пояснила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, все они находились под незаконным арестом на украинской территории. Она также отметила, что ведется работа по освобождению оставшихся 34 курян.