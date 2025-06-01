По данным врио губернатора Курской области Александра Хинштейна, в результате вторжения украинских вооруженных формирований в регионе пропали без вести 576 человек, среди которых четверо несовершеннолетних. Об этом Хинштейна проинформировал в Telegram-канале.
«По мере освобождения наших населенных пунктов военные и следователи находят свидетельства варварских преступлений ВСУ. Сегодня установлен факт смерти 304 мирных граждан. Большая часть из них опознана», — написал врио губернатора.
Так, по заявлениям Хинштейна, в списке жителей Курской области, потерявших связь с родными, изначально числились 2287 человек. Как сообщил врио губернатора, на данный момент 1290 человек уже найдены, а для 421 гражданина удалось определить предположительное местонахождение.
При этом прокурор региона Алексей Цуканов 27 мая приводил другие данные. Тогда числилось 789 пропавших без вести, включая четверых детей, 313 погибших гражданских лиц и 794 пострадавших, среди которых 26 несовершеннолетних.
Напомним, что в результате обмена по схеме «1000 на 1000» между Россией и Украиной, в числе возвращенных лиц оказались и жители Курской области. Согласно заявлению Хинштейна, в первый день обмена на родину вернулись 20 человек, а 28 мая, в заключительный день — еще шестеро. Как пояснила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, все они находились под незаконным арестом на украинской территории. Она также отметила, что ведется работа по освобождению оставшихся 34 курян.
Напомним, что ранее десятки жителей Курской области уже возвращались с украинской территории. Первая подобная операция прошла в ноябре, когда из Сум в Россию вернулись 46 курян, ранее вывезенных украинскими военными. В марте текущего года была организована репатриация еще 58 человек.
Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что командные структуры НАТО в течение шести месяцев готовились к вторжению украинских вооруженных сил на территорию Курской области. При этом командир подчеркнул, что разгром на курском направлении нанес ВСУ невосполнимый урон, лишив их возможности восстановить боеспособность.