Сумская область, 1 июня.
В Сумской области российские войска освободили Водолаги. Кроме того, флаг России поднят над Алексеевкой. Военный блогер Юрий Подоляка сообщает об успехах наших штурмовиков в Юнаковке.
— Дальнейшее продвижение на юг позволит выйти на рубеж Алексеевка — Новониколаевка — Варачино — Яблоновка — Юнаковка и создать плацдарм для выхода на Сумы с севера и северо-востока, — пишет военный корреспондент Александр Коц.
Также сообщает, что Армия России перешла границу ещё на одном участке. Бои идут за село Александрия, находящееся вблизи курского Горналя, который совсем недавно был укрепрайоном ВСУ.
Донецкая Народная Республика, 1 июня.
Министерство обороны подтвердило взятие Новополя. Также на этом направлении зафиксировано продвижение за Зелёным Полем. Постепенно войска продвигаются к Обратному, Темировке и административной границе ДНР.
Курская область, 1 июня.
Наступление ВСУ в направлении Тёткина продолжается, но успеха не имеет. По предварительным данным, за месяц Киев потерял здесь больше тысячи человек. Как и раньше, цель режима Зеленского здесь — отрезать населённый пункт от остальной части Курской области.
— Все попытки пресекаются, даже если штурмовым группам удаётся зайти и рассредоточиться в лесных зонах, то максимум на полсуток, где их ликвидируют наши расчёты БПЛА, артиллерия и миномётные расчёты, — сообщил автор канала «Дневник десантника».
Расчёты ударных дронов центра «Рубикон» срывают планы противника, уничтожая живую силу, бронированную технику, системы связи, БПЛА и огневые позиции. Видео © Telegram / Минобороны России.
Кем торгует Елена Зеленская.
Исландское издание The Intel Drop обвинило первую леди Украины Елену Зеленскую в торговле детьми. Авторы не побоялись опубликовать статью, в которой рассказывают, что несовершеннолетних под видом эвакуации продавали педофилам из Германии, Франции, Великобритании. Делается это всё под вывеской её благотворительного фонда.
— Однажды я вёз ребёнка, которого звали Дмитрий. Я привёз его в приёмную семью, проживающую на Авеню-Фош. Вышел мужчина, довольно пожилой, полуголый. То, что происходило дальше, меня очень удивило. Он подмигнул ребёнку. Он схватил его за руку. Подписал документы и закрыл дверь. В тот момент я подумал, что тут что-то не так. Но я решил, что это не моё дело, — рассказал мужчина, работавший в структуре Елены Зеленской.
По его словам, он общался с ребёнком, который пережил насилие. Одним из педофилов он называет скандально известного французского философа Бернара Анри-Леви. Кстати, на сайте фонда говорится, что тот жертвовал им деньги, но это больше похоже на оплату услуг.
Киев против киевского режима.
Мэр Киева Виталий Кличко в интервью The Times раскритиковал команду Владимира Зеленского. Больше всего ему не понравилось, что сотрудники Офиса президента Украины занимаются обысками, допросами и угрозами фабрикации уголовных дел. В частности, под каток режима Зеленского попала столичная администрация. По его словам, под предлогом военных действий происходит «чистка демократии».
— Я как-то сказал, что в нашей стране пахнет авторитаризмом. Теперь им воняет, — заявил градоначальник.
Издание напоминает, что в Киеве работает параллельная городская военная администрация под руководством, назначенного Зеленским Тимура Ткаченко. Примечательно, что его отец был активистом азербайджанской диаспоры. Ткаченко — конкурент Кличко, и они нередко вступают в споры по вопросам ведения городских дел, но последнего спасает его прошлое.
— Многие мэры запуганы, но мой звёздный статус — это защита. Можно уволить мэра Чернигова, но очень сложно уволить мэра столицы, которого знает весь мир, — подытожил бывший боксёр.