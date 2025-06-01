— Однажды я вёз ребёнка, которого звали Дмитрий. Я привёз его в приёмную семью, проживающую на Авеню-Фош. Вышел мужчина, довольно пожилой, полуголый. То, что происходило дальше, меня очень удивило. Он подмигнул ребёнку. Он схватил его за руку. Подписал документы и закрыл дверь. В тот момент я подумал, что тут что-то не так. Но я решил, что это не моё дело, — рассказал мужчина, работавший в структуре Елены Зеленской.