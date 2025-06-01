Счетная палата ФРГ раскритиковала Минобороны за неэффективное расходование бюджета

Счетная палата Германии обнародовала данные о работе министерства обороны страны. Согласно докладу ведомства, военное руководство ФРГ демонстрирует неэффективность в использовании значительно увеличенного бюджета. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на доклад.
Особое возмущение аудиторов вызвали факты выделения миллионов евро на программные лицензии, которые в итоге так и не были использованы, а также финансирование сомнительных проектов без четкого понимания их необходимости.
Проблемы ведомства не ограничиваются только финансовыми нарушениями. В докладе особо подчеркивается структурный дисбаланс в немецкой армии: при том, что на штабные должности задействовано около 3000 военнослужащих, количество боевых единиц остается недостаточным для выполнения оборонных задач. Такой перекос, по мнению экспертов, ставит под угрозу способность Германии выполнять свои обязательства перед НАТО и обеспечивать национальную безопасность.
Счетная палата предупредила, что если Минобороны не пересмотрит свои подходы к распределению средств и кадровой политике, страну ждет «многомиллиардное фиаско за счет налогоплательщиков».
Ранее сообщалось, что в Германии призвали пересмотреть возможность конфискации российских активов.