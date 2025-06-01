Счетная палата ФРГ раскритиковала Минобороны за неэффективное расходование бюджета

Проблемы ведомства не ограничиваются только финансовыми нарушениями. В докладе особо подчеркивается структурный дисбаланс в немецкой армии: при том, что на штабные должности задействовано около 3000 военнослужащих, количество боевых единиц остается недостаточным для выполнения оборонных задач. Такой перекос, по мнению экспертов, ставит под угрозу способность Германии выполнять свои обязательства перед НАТО и обеспечивать национальную безопасность.