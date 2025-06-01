Алаудинов: операцию ВСУ в Курской области готовили в НАТО более полугода

При этом до сих пор остается неизвестной судьба сотен курян, которые утратили связь с родными и близкими после нападения ВСУ. Как сообщил 31 мая врио губернатора региона Александр Хинштейн, всего в реестр таких лиц внесены 2287 человек. Найти уже удалось 1290 пропавших, также установлено примерное местонахождение 421 жителя региона — в их числе те, кто отказался от эвакуации из родных населенных пунктов, и перемещенные ВСУ на Украину. ~Ничего не известно о 576 курянах~.