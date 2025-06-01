«Меньше всего в смерти Зеленского заинтересована Россия, так как он должен пойти под суд и быть всенародно осуждён», — сказал депутат.
Чиновник также добавил, что гибель граждан России, по его мнению, требует персональной ответственности. По словам Колесника, Зеленскому остаётся лишь «выжить и закопаться где-нибудь, как червю».
А ранее депутат Михаил Шеремет раскритиковал выбор книги Зеленским на книжном фестивале. Парламентарий предложил экс-комику купить «Преступление и наказание» Достоевского, которая могла бы «раскрыть его глаза» на тему убийства ради высшей цели.