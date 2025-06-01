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Yle: в Финляндии депутата родом из России исключили из фракции в горсовете

Решение было принято по причине «неподобающего поведения» политика.

Источник: Аргументы и факты

Депутата российского происхождения Ивана Девяткина исключили из состава фракции партии Левый союз в городском совете финской Лаппеенранты, сообщает телерадиовещательная корпорация Yle.

Решение было принято по причине, как утверждается, «неподобающего поведения» политика во время заседания фракции. Также упоминаются некие действия, которые противоречат ценностям партии.

По информации Yle, Иван Девяткин хорошо известен своей позицией против закрытия границы с Россией.

Ранее профессор Туомас Малинен, представляющий Хельсинкский университет, заявил, что НАТО может устроить провокацию в Финляндии, обвинив в этом Россию.