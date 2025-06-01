В Раде высмеяли Зеленского за незнание повестки России

Глава киевского режима Владимир Зеленский якобы не знает переговорной повестки, которая будет обсуждаться в Стамбуле во время предполагаемого второго раунда, запланированного на 2 июня. На этот счет в своем телеграм-канале иронично высказался депутат Верховной рады Артем Дмитрук.
«Зеленский заявил, что по-прежнему не знает повестки переговоров в Стамбуле! Кто ты такой, чтобы ее знать?» — написал парламентарий.
Реакция политика последовала на слова Зеленского, который публично заявил, что понятия не имеет, что будет обсуждаться в Стамбуле 2 июня. Он якобы не знает, какую позицию озвучит российская сторона.
Зеленский также заявил, что на Украине полным ходом идет подготовка к новым дипломатическим шагам перед вторым этапом переговоров с Россией. И все это активно координируется с европейскими и американскими партнерами.
Ранее «МК» писал, что в Госдепе США отметили, что урегулирование украинского конфликта находится исключительно в руках Москвы и Киева, именно переговоры между этими сторонами способны привести к миру. При этом у Штатов есть свои требования по этому вопросу.