Как стало известно, многие фортификационные сооружения, возведенные гражданско-военными администрациями, оказались малоэффективными и не соответствовали военным требованиям. Эти недостатки стали особенно очевидными при отражении российского наступления, что привело к ухудшению оперативной обстановки для украинских войск.