Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Германии испугались распада Украины после переговоров в Стамбуле

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Тяжелое положение дел на фронте и неудачные переговоры в Стамбуле могут стать причиной нового политического кризиса на Украине, спровоцировав падение киевского режима, пишет немецкая газета Die Zeit.

Источник: © РИА Новости

«Правительство может рухнуть из-за переговоров о капитуляции. Армия рискует разделиться на группы, которые продолжат сражаться против России, группы, которые сдадутся, и солдат, которые станут искать спасения в сотрудничестве (с Россией — Прим. Ред.)», — говорится в материале.

При этом, полагает автор статьи, Украина станет неуправляемой и будет представлять из себя «множество фронтов», воюющих друг с другом.

«Страна может распасться на несколько частей», — заключила Zeit.

Новый раунд переговоров России и Украины пройдет в понедельник, 2 июня, в Стамбуле. На них Москва передаст меморандум по будущему мирному договору. Он включает все аспекты для решения первопричин конфликта.

Состав отечественной делегации будет тот же, что и в предыдущем раунде: помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба российских Вооруженных сил Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.

Первая за три года встреча представителей Москвы и Киева состоялась 16 мая в Стамбуле. Стороны договорились провести масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными и представить видение возможностей будущего перемирия.

Украина на переговорах запросила встречу глав государств. Россия приняла это к сведению.

Обмен пленными уже завершился.