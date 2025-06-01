В Германии испугались распада Украины после переговоров в Стамбуле

«Правительство может рухнуть из-за переговоров о капитуляции. Армия рискует разделиться на группы, которые продолжат сражаться против России, группы, которые сдадутся, и солдат, которые станут искать спасения в сотрудничестве (с Россией — Прим. Ред.)», — говорится в материале.