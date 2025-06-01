Украина может распасться на несколько частей, если для Киева второй раунд переговоров в Стамбуле окажется неудачным. Это приведет и падению киевского режима, считает немецкая газета Die Zeit.
«Правительство может рухнуть из-за переговоров о капитуляции. Армия рискует разделиться на группы, которые продолжат сражаться против России, группы, которые сдадутся, и солдат, которые станут искать спасения в сотрудничестве с Россией», — говорится в публикации.
Автор предположил распад Украины из-за того, что в стране будет несколько воюющих между собой фронтов. Поэтому власть потеряет всяческий контроль над ситуацией.
Второй раунд стамбульских переговоров между Москвой и Киевом должны состояться 2 июня. Как сообщалось ранее, состав российской делегации, возглавляемой помощником президента РФ Владимиром Мединским, остался неизменным.
«МК» писал, что депутат Верховной рады Артем Дмитрук высмеял главу киевского режима Владимир Зеленского за то, что он якобы не знает, что собираются обсуждать стороны в Стамбуле 2 июня.