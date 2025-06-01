Великобритания наращивает военное производство

Параллельно с этим вооруженные силы королевства получат до семи тысяч единиц дальнобойного вооружения. Эти меры, по словам главы правительства, вызваны необходимостью противостоять современным вызовам, включая киберугрозы и усиление военного сотрудничества между Россией, Ираном и КНДР. Стармер подчеркнул, что Великобритания должна быть готова к любым сценариям развития международной обстановки.