Великобритания наращивает военное производство

Правительство Великобритании объявило о планах значительного усиления оборонного потенциала страны. Как заявил премьер-министр Кир Стармер, в ближайшее время будет построено не менее шести новых предприятий по производству боеприпасов, что создаст более тысячи рабочих мест в оборонной промышленности.
Параллельно с этим вооруженные силы королевства получат до семи тысяч единиц дальнобойного вооружения. Эти меры, по словам главы правительства, вызваны необходимостью противостоять современным вызовам, включая киберугрозы и усиление военного сотрудничества между Россией, Ираном и КНДР. Стармер подчеркнул, что Великобритания должна быть готова к любым сценариям развития международной обстановки.
Напомним, что Великобритания готовится опубликовать стратегический обзор обороны, в котором Россия будет обозначена как «непосредственная и насущная» угроза национальной безопасности.
Ранее США озвучили свои требования по миру на Украине.