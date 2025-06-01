Госдеп США: Россия и Украина должны сами принимать решения по урегулированию

У Соединенных Штатов имеются свои требования по урегулированию украинского конфликта, но решения должны принимать Москва и Киев. Об этом в субботу, 31 мая, сообщила официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс.
— Мы посадили людей за стол переговоров. Они знают, каковы наши требования, но это будет зависеть только от них, — заявила она в эфире канала Fox News, передает РИА Новости.
30 мая президент США Дональд Трамп сказал, что разочарован и шокирован действиями РФ, которая «запускает ракеты по Киеву» во время проведения переговоров касательно урегулирования кризиса на Украине.
27 мая он заявил, что российский президент Владимир Путин «играет с огнем», и подчеркнул, что с Россией могли бы произойти «очень плохие вещи», если бы не персональные усилия главы Белого дома.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что позицию Вашингтона и лично Трампа, который стремится в скором времени достичь урегулирования конфликта на Украине, можно понять.