Британия хочет купить истребители с ядерным оружием

Правительство Великобритании рассматривает возможность приобретения американских истребителей, способных применять тактическое ядерное оружие. Согласно данным издания Times, это станет самым масштабным оборонным проектом страны со времен холодной войны.
Основным кандидатом на закупку называют малозаметные истребители F-35A Lightning производства Lockheed Martin, способные нести бомбы свободного падения пониженной мощности.
Министр обороны Джон Хили и начальник штаба обороны адмирал Тони Радакин уже провели предварительные переговоры с Пентагоном по этому вопросу. Премьер-министр Кир Стармер поддержал инициативу.
Напомним, что правительство Великобритании объявило о планах значительного усиления оборонного потенциала страны.
Ранее сообщалось, что Великобритания готовится опубликовать стратегический обзор обороны, в котором Россия будет обозначена как «непосредственная и насущная» угроза национальной безопасности.