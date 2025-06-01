Воздушная тревога объявлена в Киеве и ряде украинских регионов

На территории Киева, Винницкой и Житомирской областей Украины объявлена воздушная тревога. Об этом информируют РИА Новости. Сообщается, что сигнал воздушной тревоги остается активным на территории десяти областей: Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской.
Напомним, что ранее воздушная тревога была объявлена в семи областях Украины. Среди них — Сумская, Полтавская, Харьковская, Днепропетровская, Черкасская, Черниговская и Кировоградская области.
При этом накануне в Кривом Роге Днепропетровской области сообщалось о взрыве.