Воздушная тревога объявлена в Киеве и ряде украинских регионов

На территории Киева, Винницкой и Житомирской областей Украины объявлена воздушная тревога. Об этом информируют РИА Новости. Сообщается, что сигнал воздушной тревоги остается активным на территории десяти областей: Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской.