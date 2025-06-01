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ВСУ в Сумской области несут колоссальные потери

На Сумском направлении для ВСУ сложилась тяжелая обстановка: боевики из 103-й бригады теробороны несут огромные потери, а пограничники массово сдаются в плен.

На Сумском направлении для ВСУ сложилась тяжелая обстановка: боевики из 103-й бригады теробороны несут огромные потери, а пограничники массово сдаются в плен. Об этом со ссылкой на источники в силовых ведомствах сообщает РИА Новости.

«Сегодня 103-я бригада теробороны несет большие потери под Водолагами, Новониколаевкой и Яблоновкой. Боевые действия активизировались на этом направлении после освобождения суджанского приграничья», — говорится в сообщении.

По данным агентства, укронацисты пытались усилиться за счет 31-го пограничного отряда. Однако это им не принесло никаких положительных результатов. Боевики начали массово сдаваться в плен.

Ранее «МК» писал, что украинские националисты существенно нарастили группировку ВСУ на Сумском направлении, перебросив туда порядка девяти воинских соединений. Отправлена под Сумы была и так называемая медийная 47-я омбр.