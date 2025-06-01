Видео © Telegram / Апти Алаудинов «АХМАТ».
Алаудинов опубликовал в своём телеграм-канале видеозапись точечного удара. По его словам, в боевой задаче участвовали военнослужащие батальона «Ваха» совместно с бойцами 245-го мотострелкового полка. Благодаря слаженным действиям были поражены ключевые цели противника.
Ранее сообщалось, что комитет штабов НАТО в течение более шести месяцев занимался подготовкой масштабной операции ВСУ с целью вторжения в Курскую область. Запад собрал все имеющиеся ресурсы, включая иностранную технику и инструкторов, рассчитывая на гарантированный результат. Однако планы Вооружённых сил Украины провалились: продвижение противника было остановлено Армией России.