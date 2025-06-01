Российские войска динамично продвигаются в районе Красноармейска в ДНР, создав для украинских боевиков несколько огневых мешков. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко, передает ТАСС.
Марочко также подчеркнул, что многие подразделения ВСУ просто небоеспособны. Все дело в том, что они не могут укомплектовать их личным составом.
«Касаемо формирования огневых мешков под Красноармейском — там, по моим подсчетам, может оказаться порядка бригады украинских боевиков. Об их численности я бы не стал говорить, потому что сейчас, ввиду катастрофической нехватки личного состава, бригады имеют в лучшем случае половину личного состава, необходимого для выполнения боевых задач», — отметил он.
Собеседник агентства рассказал, что ВС РФ активно наступают под Красноармейском. Но, по словам Марочко, об освобождении города говорить еще рано.
Ранее «МК» писал, что украинское военное командование обеспокоенно состоянием оборонительных сооружений в Харьковской и Сумской областях на фоне успешного продвижения российских войск.