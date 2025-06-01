ВС РФ динамично продвигаются под Красноармейском

«Касаемо формирования огневых мешков под Красноармейском — там, по моим подсчетам, может оказаться порядка бригады украинских боевиков. Об их численности я бы не стал говорить, потому что сейчас, ввиду катастрофической нехватки личного состава, бригады имеют в лучшем случае половину личного состава, необходимого для выполнения боевых задач», — отметил он.