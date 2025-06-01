Госдеп озвучил требования США к урегулированию украинского конфликта

Брюс подчеркнула, что условия урегулирования должны быть согласованы непосредственно сторонами конфликта, несмотря на позицию американского лидера.
«Президент очень публично заявляет, что он чувствует. Но это уже должно быть между сторонами — между Украиной и Россией. Они знают, какие наши требования, но это действительно будет зависеть от них», — отметила представитель Госдепа.
Ранее сообщалось, что команды Госдепартамента и Министерства финансов США занимаются разработкой отдельных пакетов санкций, направленных против России. Параллельно проводится оценка эффективности уже действующих ограничений и рассматривается возможность отмены некоторых из них. Рассматривается усиление санкционного давления в отношении энергетического и банковского секторов российской экономики.