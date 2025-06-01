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Госдеп озвучил требования США к урегулированию украинского конфликта

В Вашингтоне заявили о наличии у США собственных требований к процессу урегулирования конфликта на Украине. Однако окончательные решения должны быть приняты Москвой и Киевом. Об этом сообщила официальный представитель Госдепартамента Тэмми Брюс в эфире телеканала Fox News.

Источник: Life.ru

Брюс подчеркнула, что условия урегулирования должны быть согласованы непосредственно сторонами конфликта, несмотря на позицию американского лидера.

«Президент очень публично заявляет, что он чувствует. Но это уже должно быть между сторонами — между Украиной и Россией. Они знают, какие наши требования, но это действительно будет зависеть от них», — отметила представитель Госдепа.

Ранее сообщалось, что команды Госдепартамента и Министерства финансов США занимаются разработкой отдельных пакетов санкций, направленных против России. Параллельно проводится оценка эффективности уже действующих ограничений и рассматривается возможность отмены некоторых из них. Рассматривается усиление санкционного давления в отношении энергетического и банковского секторов российской экономики.