«Я не на кетамине»: Маск прокомментировал слухи о наркозависимости

«Кроме того, чтобы было ясно, я не принимаю наркотики! New York Times лгала как сивая кобыла. Я пробовал рецептурный кетамин несколько лет назад и написал об этом в X, так что это даже не новость. Он помогает выбраться из мрачных психических ям, но с тех пор я его не принимал», — отметил основатель Tesla.