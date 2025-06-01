«Я не на кетамине»: Маск прокомментировал слухи о наркозависимости

«Я не на кетамине, чёрт возьми!» — написал Маск.
Поводом для заявления стала публикация программиста Пола Грэма, который отреагировал на видео от 22 марта. На ужине предприниматель создал из столовых приборов фигуру, напоминающую космический корабль. В комментариях предположили, что Илон мог находиться под влиянием кетамина. Грэм ответил, что для такого творчества не требуется употреблять наркотики.
«Кроме того, чтобы было ясно, я не принимаю наркотики! New York Times лгала как сивая кобыла. Я пробовал рецептурный кетамин несколько лет назад и написал об этом в X, так что это даже не новость. Он помогает выбраться из мрачных психических ям, но с тех пор я его не принимал», — отметил основатель Tesla.
Напомним, ранее газета The New York Times обвинила Илона Маска в употреблении наркотиков во время предвыборной кампании Дональда Трампа, в результате чего у предпринимателя начались проблемы со здоровьем. По данным издания, для миллиардера было сложно провести чёткую границу между медицинским применением препаратов и отдыхом, что вызывало обеспокоенность у его близких.