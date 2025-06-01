Россия достигнет поставленных целей в любом случае, даже если киевский режим не станет принимать выдвинутые Москвой условия на переговорах в Стамбуле. Об этом заявил экс-сотрудниц ЦРУ Ларри Джонсон.
«У России есть четкие требования: вы признаете Крым и эти четыре области частью России, выводите свои войска и избавляетесь от нацистских элементов в вашем правительстве. Это не сойдет им с рук», — отметил эксперт.
Джонсон выразил уверенность, что киевский режим не пойдет на выполнение перечисленных требований. И, по его мнению, в этом случае Кремль объявит о продолжении спецоперации до того, пока ВСУ не будут полностью разгромлены.
Ранее «МК» писал, что Украина может распасться на несколько частей, если для Киева второй раунд переговоров в Стамбуле окажется неудачным. Это приведет и падению киевского режима.