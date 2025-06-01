В ХАМАС отрицают отказ от плана Уиткоффа

По его словам, ХАМАС не отклоняло схему, предложенную спецпосланником президента США Дональда Трампа и касающуюся прекращения огня в секторе Газа, а также освобождения израильских заложников. Как подчеркнул Наим, именно реакция Израиля на инициативу оказалась «несовместимой» с теми условиями, которые готовы были принять в ХАМАС. Он также выразил недовольство позицией американского представителя, заявив, что Уиткофф проявил «полную предвзятость» по отношению к Израилю, а его подход оказался «несправедливым».