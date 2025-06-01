Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ХАМАС отрицают отказ от плана Уиткоффа

Движение ХАМАС отвергло обвинения в отказе от последнего мирного предложения, озвученного американским спецпредставителем Стивом Уиткоффом. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на члена политбюро палестинской организации Басема Наима.

Источник: Life.ru

По его словам, ХАМАС не отклоняло схему, предложенную спецпосланником президента США Дональда Трампа и касающуюся прекращения огня в секторе Газа, а также освобождения израильских заложников. Как подчеркнул Наим, именно реакция Израиля на инициативу оказалась «несовместимой» с теми условиями, которые готовы были принять в ХАМАС. Он также выразил недовольство позицией американского представителя, заявив, что Уиткофф проявил «полную предвзятость» по отношению к Израилю, а его подход оказался «несправедливым».

Ранее сообщалось, что реакция палестинского движения ХАМАС на американскую инициативу по прекращению огня в секторе Газа вызвала жесткую критику со стороны США. Специальный представитель Штатов охарактеризовал позицию группировки как совершенно неприемлемую и мешающую прогрессу в переговорах. По словам Уиткоффа, ХАМАС «должен принять» предложение США в качестве основы для переговоров, которые могут начаться на следующей неделе.