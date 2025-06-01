Литва закрыла свою территорию для россиян с паспортом без биометрии

При этом МИД Литвы уточнил, что новые правила не распространяются на россиян, транзитом проезжающих через территорию страны в Калининградскую область или из нее. Граждане РФ с видом на жительство в Литве обязаны до 1 декабря оформить паспорт с биометрическими данными для дальнейшего пребывания.