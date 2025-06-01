Литва закрыла свою территорию для россиян с паспортом без биометрии

Литва с 31 мая ввела новые ограничения для въезда граждан России: страна перестала пропускать на свою территорию россиян, у которых паспорт не содержит биометрических данных. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел балтийской республики, подчеркнув, что данный порядок является частью мер по обеспечению национальной безопасности.
В официальном сообщении отмечается, что паспорт гражданина России без биометрических данных больше не считается действительным документом для въезда в Литву. Таким образом, Литва присоединилась к странам ЕС, которые ранее ввели аналогичные ограничения по этой причине. Среди них — Дания, Исландия, Чехия, Франция и Эстония.
При этом МИД Литвы уточнил, что новые правила не распространяются на россиян, транзитом проезжающих через территорию страны в Калининградскую область или из нее. Граждане РФ с видом на жительство в Литве обязаны до 1 декабря оформить паспорт с биометрическими данными для дальнейшего пребывания.
Ранее глава МИД Литвы Кястутис Будрис в соцсетях призвал к изоляции России после ракетных ударов по военным объектам на Украине.