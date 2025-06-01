Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США назвали ответ ХАМАС на мирное предложение неприемлемым

Специальный посланник президента США по ближневосточному урегулированию Стив Уиткофф заявил, что ответ палестинского движения ХАМАС на американское предложение о прекращении огня в секторе Газа является полностью неприемлемым.

Специальный посланник президента США по ближневосточному урегулированию Стив Уиткофф заявил, что ответ палестинского движения ХАМАС на американское предложение о прекращении огня в секторе Газа является полностью неприемлемым. По его словам, такая позиция отбрасывает переговорный процесс назад и усложняет достижение соглашения.

Уиткофф подчеркнул, что ХАМАС должен принять предложение Вашингтона в качестве основы для возобновления переговоров, которые могут начаться уже на следующей неделе. Американская сторона считает этот план сбалансированным и учитывающим интересы всех сторон конфликта.

«Я получил ответ ХАМАС на предложение США. Он совершенно неприемлем и только отбрасывает нас назад», — написал он.

Ранее сообщалось, что США планируют смягчить банковское регулирование впервые после кризиса 2008 года.