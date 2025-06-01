США назвали ответ ХАМАС на мирное предложение неприемлемым

Специальный посланник президента США по ближневосточному урегулированию Стив Уиткофф заявил, что ответ палестинского движения ХАМАС на американское предложение о прекращении огня в секторе Газа является полностью неприемлемым. По его словам, такая позиция отбрасывает переговорный процесс назад и усложняет достижение соглашения.
Уиткофф подчеркнул, что ХАМАС должен принять предложение Вашингтона в качестве основы для возобновления переговоров, которые могут начаться уже на следующей неделе. Американская сторона считает этот план сбалансированным и учитывающим интересы всех сторон конфликта.
«Я получил ответ ХАМАС на предложение США. Он совершенно неприемлем и только отбрасывает нас назад», — написал он.
Ранее сообщалось, что США планируют смягчить банковское регулирование впервые после кризиса 2008 года.