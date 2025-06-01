США назвали ответ ХАМАС на мирное предложение неприемлемым

Специальный посланник президента США по ближневосточному урегулированию Стив Уиткофф заявил, что ответ палестинского движения ХАМАС на американское предложение о прекращении огня в секторе Газа является полностью неприемлемым. По его словам, такая позиция отбрасывает переговорный процесс назад и усложняет достижение соглашения.