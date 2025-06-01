Авторы материала подчеркивают, что Анкаре следует настаивать на мирном урегулировании и блокировать влияние европейских стран, выступающих за дальнейшую эскалацию. Такой подход не только укрепит стабильность в регионе, но и улучшит отношения Турции с Москвой и Киевом.